Olay, önceki gün, Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi'nde meydana geldi. Ö.M. ile yanındaki kişiler, borç nedeniyle husumetli oldukları Şakir S. ve oğlu Oğuzhan S. ile kavga etti. Ö.M., tabancasını çıkarıp ateşleyerek baba ve oğlunu bacaklarından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Şakir S. ve Oğuzhan S., sağlık ekibi tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde çalışma yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Şakir S. ve Oğuzhan S.'yi vuran kişinin Ö.M. olduğunu tespit etti.

Olayın ardından kaçan Ö.M., polis ekiplerince Başiskele'de saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan Ö.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.