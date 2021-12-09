Sinop'a özgü kotralar için Türk Patent ve Marka Kurumuna gerçekleştirilen tescil başvurusu olumlu sonuçlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Coğrafi işaret sayesinde iç ve dış pazarlarda Sinop kotrası artık daha çok tanınır hale gelecektir. Bu süreçte bizlere destek veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına ve diğer paydaşlara teşekkür ederiz"