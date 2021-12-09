Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop kotrasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Sinop'ta el yapımı olarak üretilen kotralar (gemi maketi), coğrafi işaretle tescillendi.
Sinop'a özgü kotralar için Türk Patent ve Marka Kurumuna gerçekleştirilen tescil başvurusu olumlu sonuçlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Coğrafi işaret sayesinde iç ve dış pazarlarda Sinop kotrası artık daha çok tanınır hale gelecektir. Bu süreçte bizlere destek veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına ve diğer paydaşlara teşekkür ederiz"
Etiketler: Coğrafi İşaretler Sinop
Son Haberler
- 17:54
- 18:01
- 17:54
- 17:51
- 17:46
Sıradaki Haber
Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz