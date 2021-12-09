Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren etkili olacak fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olunması istendi.

AFAD'dan uyarı geldi

Meteoroloji'nin duyurusunun ardından AFAD'dan da uyarı geldi.

.@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



Yarın,



Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir’in güneyinde kuvvetli; Muğla’nın kıyı ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor



Sel, su baskını, dolu, hortum ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun pic.twitter.com/n9IM0l1hxK — AFAD (@AFADBaskanlik) December 9, 2021

Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.