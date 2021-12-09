Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir açıklarında 26 göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 26 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 7 Aralık saat 23.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki 26 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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