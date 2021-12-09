Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucuya özendiren paylaşım yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te, sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirecek ve ulaşımını kolaylaştıracak nitelikte paylaşım yapan 5 şüpheliyi tespit etti.
Eş zamanlı operasyonla adreslerinde gözaltına alınan 5 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Sosyal Medya Uyuşturucu
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