Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ zanlısı 3 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan R.V, V.K. ve İ.T'yi yakaladı.
Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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