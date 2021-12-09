Edirne Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan yaşlılar için huzurevi bahçesinde fidan dikti.

Huzurevinde hizmet alan yaşlılar, aktif yaşlanma kapsamında, huzurevine ait hobi bahçesinin bakımını sağlayarak, kışlık sebze ekimi için toprak hazırlandı.

Toprağın hazırlanmasından sonra 50 adet çeşitli meyve fidanı, yaşlılar ve görevli personel tarafından toprak ile buluşturuldu.

Huzurevlerinde yer alan hobi bahçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini açıklayan Huzurevi Müdürü Ercan Başkan, “Fiziksel ya da psikolojik sorunlar yaşayan yaşlıları bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak güçlendirerek, yaşadıkları sağlık sorunlarını en aza indirmek bizim öncelikli görevlerimizden” dedi.

Yapılan araştırmalarda bu bahçelerin özellikle yaşlanmanın meydana getirdiği olumsuz etkilerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasında etkili olduğunu anlatan Başkan, yaşlıların hem psikolojik hem fiziksel sağlığı açısından bu gibi faaliyetlere destek olunması gerektiğini vurguladı.