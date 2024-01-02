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Türkiye
İHA 02.01.2024 18:07

Elektrik arıza bakım aracı ile otomobil çarpıştı : 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde elektrik arıza bakım aracı ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Akmeşe-İzmit yolu Karaabdülbaki Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Elektrik arıza bakım aracı ile otomobil çarpıştı : 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Mahmut Akkuş idaresindeki  Hyundai marka otomobil, M.S.E. hakimiyetindeki elektrik arıza bakım aracıyla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı.

Otomobilin bir kısmı içeriye doğru göçerken, sürücü Mahmut Akkuş araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Mahmut Akkuş’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri otomobilde ve bölgede incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Akkuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Elektrik arıza bakım aracı sürücüsü M.S.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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