Hatay’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Terör suçlarıyla mücadele kapsamında DEAŞ/El Kaide terör örgütüne yönelik 25 Aralık tarihinde Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; A.E., M.H., H.A. ile A.C. isimli şahıslar gözaltına alındı.

27 Aralık tarihinde İskenderun ve Belen ilçesinde yapılan operasyonlarda; G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 6’sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken R.B. ile M.B. hakkında elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.