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Türkiye
İHA 02.01.2024 17:58

Hatay’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Hatay’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şahıstan 6’sı tutuklandı.

Hatay’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Terör suçlarıyla mücadele kapsamında DEAŞ/El Kaide terör örgütüne yönelik 25 Aralık tarihinde Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; A.E., M.H., H.A. ile A.C. isimli şahıslar gözaltına alındı.

27 Aralık tarihinde İskenderun ve Belen ilçesinde yapılan operasyonlarda; G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 6’sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken R.B. ile M.B. hakkında elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

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