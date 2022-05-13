Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 150 kilogram balık ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da yapılan uygulamada kaçak avlandığı belirlenen 1 ton 150 kilogram balık ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avı ile ilgili Baskil ve Kovancılar ilçesinde denetim yaptı.
Durdurdurulan bir araçta 1 ton 150 kilogram sazan cinsi balık ele geçirildi.
Balıklara el konulurken, araçtaki 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.
Balıklar yapılan kontroller sonunda tüketime uygun olmaması nedeniyle imha edildi.
Etiketler: Balıkçılık Elazığ Kaçak Avcılık
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