İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avı ile ilgili Baskil ve Kovancılar ilçesinde denetim yaptı.

Durdurdurulan bir araçta 1 ton 150 kilogram sazan cinsi balık ele geçirildi.

Balıklara el konulurken, araçtaki 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Balıklar yapılan kontroller sonunda tüketime uygun olmaması nedeniyle imha edildi.