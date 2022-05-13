Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Rize'deki bazı taşınmazların yol projeleri için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Güneysu-Büyükköy İl Yolu Ayrım-Külliye Bağlantı Yolu Projesi kapsamında belirlenen güzergaha rastlayan kesimdeki bazı mahallelerde bulunan taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Genel Müdürlük, Günsuyu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında da bazı taşınmazları acele istimlak edecek.
Etiketler: Rize Resmi Gazete
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