Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliselerin bulunduğu Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, turistlerin bölgenin manzarasını kuşbakışı izlemesine olanak sağlıyor.

Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, hava koşulları elverişli olduğu günlerde 156 sıcak hava balonuyla günlük 3 binden fazla turiste hizmet sunuluyor.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler, bu yıl balon turuna katılan turist sayısında rekor beklediklerini söyledi.

Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede 2019'da balon turuna katılan turist sayısında rekor kaydedildiğini anımsatan Dinler, 2022 turizm sezonunda tüm yılların geride bırakılacağına inandığını vurguladı.

"Yurt dışı pazarlarında geri dönüşler başladı"

Balon turu etkinliğinde yer almak isteyen turistlere yer bulmakta sorun yaşamaması için ön rezervasyon yaptırmalarını tavsiye eden Dinler, şöyle konuştu:

"Kapadokya turizmi için altın yıl olarak adlandırdığımız 2019 yılında bölgemizde 589 bin yerli ve yabancı turist balon turuna katıldı. Pandeminin gölgesindeki geçen yıl ise 389 bin turist bu tura katıldı. Bu yıl artan yolcu kapasitesi ve talep dolayısıyla 2019 yılının rekorunu geçebileceğimizi öngörüyoruz. Yurt dışı pazarlarında geri dönüşler başladı. Bölgede 27 ticari balon işletmesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Çat beldesinde 3, Soğanlı Vadisi'nde ise 8 balon firması ruhsatlandırılmıştı, bu alanlara da talep olduğu görülüyor. Gün doğumundaki birinci uçuşlarda toplam 104 balon, bundan 40 dakika sonraki geç uçuşta ise 52 balon havalanabilmektedir. Bölgemizin günlük sıcak hava balon turuna katılan yolcu sayısı 3 ila 4 bin arasındadır. Günlük taşınan yolcu ve havalanan balon sayısına baktığımızda Kapadokya, dünya ticari balonculuğunun başkentidir. Sınırlı yer kapasitesinden dolayı yerli ve yabancı konuklara tavsiyemiz ön rezervasyon yaptırmaları yönündedir. Talep ve yoğunluktan dolayı son dakikada yer bulmakta sorun yaşanabilir."