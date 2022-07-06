Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl karayolunun Yarımca köyü mevkisinde Ahmet K. yönetimindeki 23 K 6124 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, Ahmet K. yaralanırken araçta bulunan Berat K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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