Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da otomobil otobüs durağına çarptı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Çankaya'da bir otomobil otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen 3 kişi ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Dikmen Caddesi'nden Kızılay istikametine ilerleyen A.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşına geçerek otobüs durağına çarptı ve yan yattı.
Ayrancı Pazarı'nın karşısında meydana gelen kazada, otobüs durağında bulunan T.U., Ş.K. ve N.A. ile otomobildeki E.S., M.K. ve araç sürücüsü A.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan A.Ö.'nün hayati tehlikesi sürüyor.
Cadde, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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