Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 23:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de otomobille minibüsün çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tarsus ilçesinde seyreden minibüs ile otomobil, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda çarpıştı.
Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İsmet Gerçek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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