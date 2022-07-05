Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.
Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde apartmanda daireden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in, karısı Nurgül Gülsoy Dilek ve oğlu 3 yaşındaki Yiğit Dilek'i tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.
Cesetler, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Mersin
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