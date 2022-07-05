Sinop İnceburun mevkisinde 2 Temmuz'da bulunan kişi, kimliğinin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü araştırmada cansız bedenin, 27 Nisan 2021'de vefat eden ve İnebolu'nun Çaykıyı köyü mezarlığında defnedilen Mustafa Aydoğan'a ait olabileceği değerlendirildi. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin Aydoğan'a ait olduğu anlaşıldı.

Mustafa Aydoğan'ın cenazesinin yarın Çaykıyı köyünde yeniden toprağa verilmesi bekleniyor.