Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'daki selde mezarı sürüklendi, cansız bedeni Sinop'ta bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Sinop'ta deniz kıyısında bulunan cansız bedenin, 27 Haziran'daki selde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden mezarı sürüklenen kişiye ait olduğu belirlendi.
Sinop İnceburun mevkisinde 2 Temmuz'da bulunan kişi, kimliğinin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü araştırmada cansız bedenin, 27 Nisan 2021'de vefat eden ve İnebolu'nun Çaykıyı köyü mezarlığında defnedilen Mustafa Aydoğan'a ait olabileceği değerlendirildi. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin Aydoğan'a ait olduğu anlaşıldı.
Mustafa Aydoğan'ın cenazesinin yarın Çaykıyı köyünde yeniden toprağa verilmesi bekleniyor.
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