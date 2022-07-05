Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 21:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Silivri'de 150 dönümlük buğday tarlası yandı
[Fotoğraf: ]
İstanbul Silivri’de yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın, yerleşim yerine sirayet etmeden söndürüldü.
Alevler, akşam saatlerinde Silivri Gümüşyaka Mevkiindeki buğday tarlasından yükseldi.
Yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası bir anda yanmaya başladı. Alevler kısa sürede bütün tarlayı sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yerleşim yerine sirayet etmeden vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
[Fotoğraf: DHA]
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