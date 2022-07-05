Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde bir daireden gelen silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vurulan Nuray O. ile çocukları Yasin O. ve Esra O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak bulunan 25 yaşındaki Ömer O. ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Önce ailesini vurdu, sonra kendini

Dairede inceleme yapan polis, Ömer O.'nun, annesi ile iki kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurduğunu tespit etti.

Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sokak giriş çıkışlara kapatıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.