Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi su kemerinde tahribat: Üzerine kovan koydular
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi su kemeri üzerine arı kovanları konulmasına ilişkin inceleme başlatıldı.
Üçtepeler mevkisindeki dere yatağında kalan tarihi su kemerine arı kovanları konuldu.
Bunun üzerine Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna konunun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde talimat verildi.
Konuyla ilgili başlatılan inceleme çalışması sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Tarihi su kemeri
Milattan sonra 2. yüzyılda imparator Trajan döneminde Nicomedia Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı öğrenilen su kemeri, yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve iki katlı inşa edilen yapısıyla dikkat çekiyor.
Etiketler: Kocaeli
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