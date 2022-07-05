Üçtepeler mevkisindeki dere yatağında kalan tarihi su kemerine arı kovanları konuldu.

Bunun üzerine Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna konunun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde talimat verildi.

Konuyla ilgili başlatılan inceleme çalışması sürüyor.

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Tarihi su kemeri

Milattan sonra 2. yüzyılda imparator Trajan döneminde Nicomedia Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı öğrenilen su kemeri, yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve iki katlı inşa edilen yapısıyla dikkat çekiyor.