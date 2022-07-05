Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaban hayatı geliştirme sahasında yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza uygulandı.
Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgede inceleme başlattı.
Ekipler, yaban keçisi (Capra aegagrus) avladığını tespit ettikleri kişiye, 4 bin 912 lira idari ve 250 bin lira tazminat cezası uyguladı.
Ayrıca, şüphelinin yanındaki dört sırt çantasında ele geçirilen yaban keçisi eti ile tüfeğe el konuldu.
Etiketler: Hatay Kaçak Avcılık
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