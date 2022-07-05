Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

5 helikopter ve 4 uçak ile havadan, 7 arazöz ile de karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle, teleferik seferleri de durduruldu.