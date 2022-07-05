Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 17:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Antalya'daki orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
5 helikopter ve 4 uçak ile havadan, 7 arazöz ile de karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle, teleferik seferleri de durduruldu.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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