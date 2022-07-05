Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 17:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarladan ilaç almak için Pancar Kooperatifi’ne giden Rafet Burukoğlu, yerlerin kirlenmemesi için ayakkabılarını binanın dışında çıkardı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi’ne gitti.
Ayakkabısındaki çamuru görünce kooperatifte çorapları ile alışveriş yaptı.
Mağaza çalışanı Erol Yılmaz, Burukoğluna ayakkabılarının nerede olduğunu sorduğundan 'Oğlum ben tarladan geliyorum, ayakkabıları dışarıda çıkardım' cevabını aldı.
Burukoğlu ise şunları söyledi:
"İlaç almaya gittim. Üstümü başımı görünce öyle, kötü görünce el vermedi. İçeriye varınca müdürün odasına, beride çıkardım yani."
Burukoğlu'nun bu davranışı çalışanları duygulandırdı.
Kooperatif çalışanları Rafet Burukoğlu'nun ayakkabılarını giydirdikten sonra alışverişini tamamlamasına yardım etti.
Etiketler: Bolu
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