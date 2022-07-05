Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi’ne gitti.

Ayakkabısındaki çamuru görünce kooperatifte çorapları ile alışveriş yaptı.

Mağaza çalışanı Erol Yılmaz, Burukoğluna ayakkabılarının nerede olduğunu sorduğundan 'Oğlum ben tarladan geliyorum, ayakkabıları dışarıda çıkardım' cevabını aldı.

Burukoğlu ise şunları söyledi:

"İlaç almaya gittim. Üstümü başımı görünce öyle, kötü görünce el vermedi. İçeriye varınca müdürün odasına, beride çıkardım yani."

Burukoğlu'nun bu davranışı çalışanları duygulandırdı.

Kooperatif çalışanları Rafet Burukoğlu'nun ayakkabılarını giydirdikten sonra alışverişini tamamlamasına yardım etti.