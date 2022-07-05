Sivas’ın Gürün ilçesinde O.K yönetimindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarpıp takla attı.

Araçta bulunan sürücü O.K. ve aynı aileden E.Y., M.K., İ.K. ve T.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan E.K ve M.K burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.