Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan aynı aileden 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Sivas’ın Gürün ilçesinde O.K yönetimindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarpıp takla attı.
Araçta bulunan sürücü O.K. ve aynı aileden E.Y., M.K., İ.K. ve T.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan E.K ve M.K burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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