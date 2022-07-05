Eskişehir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun aldığı karar gereği 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişlerin ve her türlü sosyal ve sportif amaçlı etkinlikler yasaklandı.

Karar, anız yakmayı, bahçe temizliğinde ateş yakmayı, ormanlık alanlara yakın yerlerde havai fişek ve dilek balonu kullanmayı da kapsıyor.

Yasağa uymayanlara para cezası

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Mesire ve piknik yerleri ile "orman parkı" olarak adlandırılan yerlerin ise vatandaşların kullanımına açık olacağı aktarılan açıklamada, "Mesire yerlerinde akşam 20.00 ile sabah 09.00 saatleri arasındaki zaman diliminde ateş yakılamayacak. Karardan, ormancılık üretim işlerinde çalışanlar ile ikameti gereği orman mahallerinde yaşayanlar muaf tutulacak" ifadesine yer verildi.

Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararının uygulanmasından orman teşkilatı, bütün kolluk kuvvetleri ve kırsal mahalle muhtarlarının sorumlu olacağı belirtilen açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Kırklareli'nde de 3 ay boyunca ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem nedeniyle Kırklareli, Demirköy ile Vize orman işletme müdürlükleri koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyuldu.

Kırklareli Valiliği, kent genelinde ormanlık alanlara girişler temmuz ayından itibaren 3 ay yasaklandığını duyurdu.

Yasak 1 Temmuz ile 30 Eylül tarihlerinde geçerli olacak.

Zirai faaliyetlerde bulunanlar muaf tutuldu

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanlar yasaktan muaf tutuldu.

Yasağa aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kırklareli il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Ruhsatlı ve kontrollü girilenler hariç, orman çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. Ormanlara yakın tesisler ile sanayi kuruluşları, muhtemel yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır."