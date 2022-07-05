Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 14:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da mantar yiyen aile hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu’nun merkez Örencik köyünde aynı aileden 4 kişi yedikleri mantardan zehirlendi. Zehirlenen aile üyeleri hastanede tedavi altına alındı.
Kastamonu’da merkez Örencik köyünde ikamet eden 4 kişilik aile, akşam saatlerinde mantar pişirerek yedi.
Yemeğin ardından kusma ve mide bulantısı görüldü.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Tatar Ramazan T., Cabbar T., Celalettin T. ve Şükran T. tedavi altına alındı.
Etiketler: Kastamonu
Son Haberler
- 15:56
- 15:46
- 15:14
- 15:10
- 15:06
Sıradaki Haber
Trafikten kaçmak isteyen sürücüler kaldırımda ilerledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz