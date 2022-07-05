Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği alana Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve ekiple karadan müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.

Yanan alanda soğutma çalışması başlatıldı.

Yangın, önemli kısmı otluk olan 11 hektarlık alanı etkiledi.

