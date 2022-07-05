Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Karadan ve havadan müdahalelerle alevler tamamen kontrol altına alındı.
Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği alana Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve ekiple karadan müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.
Yanan alanda soğutma çalışması başlatıldı.
Yangın, önemli kısmı otluk olan 11 hektarlık alanı etkiledi.
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını Yangın
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