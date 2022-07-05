Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 171 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Diyarbakır merkezli 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 264 şüpheliden 171'i tutuklandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 21 Haziran'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında bilgilerini paylaştığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.
Diyarbakır merkezli 11 ilde yürütülen operasyonun kapsamı genişletilerek, 14'e ile çıkarıldı, 30 kişi daha gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 264 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 171'i tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 93'ü serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Diyarbakır
Son Haberler
- 13:02
- 13:00
- 12:57
- 12:45
- 12:31
Sıradaki Haber
Kafeste şahin besleyen kişiye 21 bin 935 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz