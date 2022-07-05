Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eren Abluka-9 operasyonunda 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren Abluka-9 operasyonunda 30 kilo 840 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Bingöl'de Eren Abluka-9 operasyonu kapsamında Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.
Operasyonda, araziye gizlenmiş 3 çuval içerisinde 30 kilo 840 gram uyuşturucu bulundu.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu Narkotik Eren Operasyonları
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