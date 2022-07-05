Antalya'nın Serik ilçesinde Şükrü Sazak idaresindeki kamyon Serik-Antalya karayolu 22'inci kilometrede sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje devrildi.

Kazada 49 yaşındaki sürücü Şükrü Sazak yaralandı. Sazak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyonların üzerindeki aşırı yüklü tomrukla seyir halindeki anları ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından ''Kasa resmen yatık durumda tehlike arz ediyor, bunların yük haddi bile bu kadar yoktur'' diyerek kayda alındı.