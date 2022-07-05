Pazar günü (3 Temmuz) Beykoz ilçesi Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, görevlilerin dron ile yaptıkları kontrol sırasında belirlenerek itfaiye ekiplerine haber verildi.

Çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yaptığı yazılı açıklamada, ormanlık alanın çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan B.N isimli şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Araştırma sonucu B.N'nin anızda kaynak yaptığı sırada çıkardığı kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi.

Emniyette daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan şüpheli, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.