Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Beykoz'da çıkan orman yangınıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
Pazar günü (3 Temmuz) Beykoz ilçesi Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, görevlilerin dron ile yaptıkları kontrol sırasında belirlenerek itfaiye ekiplerine haber verildi.
Çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yaptığı yazılı açıklamada, ormanlık alanın çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan B.N isimli şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Araştırma sonucu B.N'nin anızda kaynak yaptığı sırada çıkardığı kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi.
Emniyette daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan şüpheli, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul Orman Orman Yangını Yangın
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