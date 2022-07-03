Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

İstanbul Beykoz'da yerleşim alanına yakın bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı.https://t.co/gcwyHMQIAL pic.twitter.com/KNUES7iUDf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2022

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]