Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA-İHA
İstanbul Beykoz'daki orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi.
İstanbul Beykoz'da yerleşim alanına yakın bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı.https://t.co/gcwyHMQIAL pic.twitter.com/KNUES7iUDf— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2022
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul İtfaiye Orman Yangını
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