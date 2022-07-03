Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'taki plastik geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında depo ve imalat atölyesi kullanılamaz hale geldi.