Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de depo ve imalat atölyesinde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangında plastik geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken atölye kullanılamaz hale geldi.
Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'taki plastik geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında depo ve imalat atölyesi kullanılamaz hale geldi.
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