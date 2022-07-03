Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son Haberler
- 11:33
- 11:28
- 11:10
- 11:04
- 10:27
Sıradaki Haber
Adana'da 3 milyon 432 bin makaron ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz