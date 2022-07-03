Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bostancı açıklarındaki yarı batık tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
Bostancı açıklarındaki yarı batık vaziyetteki tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından iskeleye çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Bostancı açıklarında yarı batık vaziyetteki teknenin kurtarıldığını duyurdu.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bostancı açıklarında yarı batık vaziyetteki başıboş tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bostancı Su İskelesi’ne bağlandı."
Bostancı açıklarında yarı batık vaziyetteki başıboş tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bostancı Su İskelesi’ne bağlandı. pic.twitter.com/QfyzdaL4K4— KEGM (@kiyiemniyet) July 3, 2022
Etiketler: Sosyal Medya
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