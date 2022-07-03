Akşam saatlerinde Ankara Protokol yolunda, acil vaka ihbarı alan 112 Acil Sağlık ekipleri, ambulansla vaka yerine gitmek üzere yola çıktı.

Protokol yoluna geldiklerinde düğün konvoyu ile karşılaşan sağlık ekibi, siren ve korna çalmalarına rağmen dakikalarca düğün konvoyunun kendilerine yol vermesini bekledi.

Sağlık çalışanları çektikleri videoyu, "Acil vakaya giderken 10 dakikadır düğün konvoyunun yol vermesini bekliyoruz. Sonra 'ambulans neden geç kaldı?' deniliyor. Yazık..." notuyla sosyal medyada paylaştı.

O anlar ise ambulansın içinde bulunan bir başka sağlık çalışanı tarafından telefon kamerası ile görüntülendi.