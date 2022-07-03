Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 06:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Uğur Hakan B. yönetimindeki otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan araçtaki G.Ç, Z.P. ve D.P. isimli kadınlar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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