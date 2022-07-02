Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 20:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osmaniye'de suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'de suç örgütü kurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik helikopter destekli operasyon yapıldı, 29 zanlı gözaltına alındı.
Polis, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde silahlı suç örgütü kurduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerini belirledi.
Aralarında özel harekat polislerinin de olduğu 400 personel ile hava destekli operasyon başlatıldı.
Belirlenen adreslere baskın yapan polis 29 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Aramalarda bulunan çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmata da el konuldu.
Etiketler: Osmaniye
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