Olası yangın ihtimaline karşı, Ege ve Akdeniz bölgesindeki ormanlarda havadan karadan kesintisiz kontroller başladı.

Yangına karşı kritik bölgeler tek tek belirlendi. Riskli alanlarda ekipler, 24 saat görev başında.

Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nemden dolayı orman yangınları açısından çok riskli bir döneme girildiğini belirten İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, "Teşkilatımız teyakkuz halinde hava araçlarımız kara araçlarımız 7 gün 24 saat esasına dayalı devriyelerine devam etmektedirler" diye konuştu.

İzmir Valiliği'nin olası yangınların önüne geçebilmek için başlattığı orman alanlarına giriş yasağı 31 Ekim 2022 tarihine kadar sürecek.