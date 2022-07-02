Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon bölgesinde arazide kayarak düşme sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşcı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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