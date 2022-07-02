Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin yakıt deposundan 11 ruhsatsız tabanca çıktı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yakıt deposunda 11 ruhsatsız tabanca ve 39 şarjör ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda bir otomobili durdurup aradı.
Ekipler, aracın yakıt deposuna gizlenmiş ruhsatsız 11 otomatik tabanca, 39 şarjör, 10 dipçik, 4 üst kapak ile 4 icra yayı takımı ele geçirdi.
Otomobildeki şüpheliler R.B. ve B.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay
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