Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Osmangazi Viyadüğünde meydana geldi.

Karşıyaka’dan Bornova yönüne seyir halindeki demir yüklü tırın ön lastiği patladı. Lastik patlaması sonucu tırın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

Karşı şeritten gelen araçların son anda şerit değiştirmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, olayın şokunu atlatamayan tır şoförü ise kazanın ardından bir süre bariyerlere oturdu.

Tırın dorsesindeki demirler ise çevreyoluna saçıldı. Kaza anı kamerada Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, dehşet veren kaza anı da bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.