İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki "drift-trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç kullanma" konularıyla ilgili paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

Turgut Özal Bulvarı'nda 23 Nisan'da bir kişinin aracıyla drift yaptığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç kullandığını tespit eden ekipler, sürücünün kimliğini belirledi.

Ekipler, sürücü E.P'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında drift yapmaktan 9 bin 125, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 427, makas atmaktan bin 823, abartı egzozdan bin 823 lira olmak üzere toplam 13 bin 198 lira para cezası uyguladı.

Sürücü belgesine 2 ay el konulan E.P. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.