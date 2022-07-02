29 yıl önceydi, Sivas'ta Pir Sultan Abdal Etkinlikleri düzenleniyordu. Şair, sanatçı ve yazar çok sayıda davetli bu etkinlik için Sivas'taydı.

Madımak Oteli'nde kalıyorlardı. Çıkan olaylarda kaldıkları otel yakıldı, 37 kişi hayatını kaybetti.

Sivas olaylarında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Bilim ve Kültür Merkezi olan Madımak Oteli'ndeki anı köşesine karanfiller bırakıldı.

"Bize düşen sevgi ve hoşgörü tohumlarını tekrar yeşertmektir"

Törene katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Sivas gibi Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Anadolu'nun birlik, beraberlik, hoşgörü diyarı bir ilde böyle acı bir olayın olması hepimiz için üzüntü verici. Bize düşen ise bundan sonra aramızdaki birlik ve beraberliği pekiştirmek, sevgi ve hoşgörü tohumlarını tekrar yeşertmektir" diye konuştu.

Yaşamını yitirenlerin ailelerinin de aralarında olduğu yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş, otelin önünde son buldu.