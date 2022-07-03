Erzurum-Çat kara yolu Beyaz Evler Kavşağı'nda, Abdulbari Ö. idaresindeki otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı şeritten gelen Cihat K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile iki araçta bulunan Sudenaz Ö., Ali U., Zeynep K., Ömer Faruk K., Pınar K., Hamza Kerem K. ve Nazlı Hilal K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi.

Öte yandan, refüje çarpan araç sürücüsünü sıkıştırarak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü Mustafa Kadir T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.