Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 09:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı’ndaki vapur kazası kamerada
İstanbul Boğazı’nda Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” adlı vapur, dün Karaköy iskelesine çarpmış, çarpma sonucu 7 kişi yaralanmıştı. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Dün saat 13.00 sıralarında Kadıköy-Karaköy seferini yapan ve dümenin kilitlendiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatlarına bağlı “ŞH-DURUSU” adlı vapur, Karaköy iskelesine çarptı.
Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, hafif şekilde yaralanan 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bazılarının ise çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.
Dün yaşanan kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı
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