Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 09:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılarda bir evde yangın: 97 yaşındaki kadın son anda kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar'da bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri görünce yan odaya geçerek kapıyı kapatan 97 yaşındaki Türkan Eren, kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Karşıdaki inşaatta çalışan Mahmut Kençtum camın patladığını, dışarı duman ve alev çıkmaya başladığını görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İtfaiye araçları sokağa park edilen araçlar nedeniyle dönemedi ve beton bariyeri kırarak sokağa girdi.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 97 yaşındaki Eren'in, mutfakta yangının başlamasıyla yandaki odaya geçip kapıyı kapattığı anlaşıldı. İtfaiye erleri kapıyı kırıp içeri girerek, dumandan etkilenen yaşlı kadını kurtardı.
Yaşlı kadının, sedyeyle indirilirken kendisini kurtaran itfaiye erinin elini bırakmadığı görüldü.
Evde büyük hasar oluşurken dumandan etkilenen Eren hastaneye kaldırıldı.
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