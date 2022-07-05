Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Son Haberler
- 09:55
- 09:57
- 09:50
- 09:46
- 09:45
Sıradaki Haber
İzmir'de kumar oynayan 87 kişiye 158 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz