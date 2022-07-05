Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.