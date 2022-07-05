Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kumar oynayan 87 kişiye 158 bin lira ceza
İzmir'in Bornova ilçesinde iki adreste kumar oynandığı tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, suçüstü yakalanan 87 kişiye 158 bin 253 lira idari para cezası uygulandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyol ve Yaka mahallelerindeki işletmelerde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.
Adreslere baskın düzenleyen Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 87 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Kumar oynayanlara 158 bin 253 lira idari para cezası uygulandı.
[Fotoğraf: AA]
Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konulurken şüpheliler İ.A. ve A.Ç. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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