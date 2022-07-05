Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 08:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.
Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Kazayla ilgili açıklamada bulunan Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.
Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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